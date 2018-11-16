Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления Кабмина, чтобы перевести все предприятия сферы торговли на безналичные платежи. При этом вся процедура и возможность использовать электронные сервисы оплаты обещает быть простой. Об этом сообщает FinClub.

"Действующий график перевода сферы торговли на POS-терминалы утратил актуальность еще в 2011 году. В его основе лежал график, который опирался на размер населенного пункта (до 25 тысяч; от 25 тыся до 100 тысяч, свыше 100 тысяч человек).

В МЭРТ с 14 ноября предложили установить обязательный график, начиная с лета 2019 года, а этапы графика привязать к виду деятельности предприятия сферы торговли товарами и услугами.

До 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны начать принимать компании, которые продают технику с гарантийным ремонтом, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, медицинские и стоматологические, туристические агентства, рестораны, отели.

безналичные платежи обязаны начать принимать компании, которые продают технику с гарантийным ремонтом, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, медицинские и стоматологические, туристические агентства, рестораны, отели. До 1 января 2020 года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сферы культуры, охраны здоровья, страхования, перестрахования и частного пенсионного обеспечения.

года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сферы культуры, охраны здоровья, страхования, перестрахования и частного пенсионного обеспечения. До 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны принимать все, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Исключительно в безналичной форме необходимо проводить все платежи на сумму свыше 50 тысяч гривен Цена продажи товаров или услуги за наличные или безналичные средства не должна будет отличаться. Бизнесмены смогут арендовать один POS-терминал на несколько заведений, но только если каждый субъект хозяйствования обеспечит отдельный учет своих операций.

Как сообщала "Страна", в метро Киева появились банковские терминалы для безналичной оплаты.

Напомним также, что в Украине на безналичном рынке укрепилась гривня.

Также стало известно об опасности введения безналичной системы расчетов. Об этом рассказал патриарх Кирилл.