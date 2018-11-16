37-летнего водителя Opel Vectra на латвийских еврономерах, который 14 ноября сбил двоих детей, идущих по обочине дороги в селе Качалы, Бородянского района Киевской области, полиция не раз задерживала за пьяное вождение. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Оbozrevatel.

По данным издания, в конце сентября 2018 года мужчину остановили сотрудники Ирпенского отделения полиции, несмотря на явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, у водителя не было прав соответствующей категории и документов на авто. Тогда правоохранители составили протокол за пьяное вождение и оштрафовали за отсутствие страховки на 425 грн.

Еще раз за вождение в нетрезвом виде и отсутствие документов мужчину останавливали в конце мая 2018 года. Тогда его также оштрафовали на 425 гривен и выписали протокол уже по ч. 2 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно).

По данным Минюста, водитель не платил штрафы за административные нарушения ПДД. По последнему факту, зарегистрированному в позапрошлом месяце, Ирпенский суд должен был заседать в декабре. Впрочем, далеко не факт, что он понес бы наказание, ведь ранее дважды, 15 ноября 2017 года и 3 июля 2018 года, Ирпенский городской суд принимал решение закрыть производства по факту нарушения ПДД.

Отметим, что после аварии 14 ноября полицейские зафиксировали содержание алкоголя в крови водителя на уровне 2,4 промилле. Напомним, что допустимый уровень - 0,2 промилле. 10-летняя девочка, которую сбил "евробляхер" получила серьезные травмы и находится в реанимации после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат в результате аварии сломал ногу.

На данный момент 37-летнему водителю избирают меру пресечения.

Скриншоты: obozrevatel.com

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