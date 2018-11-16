Мэр Киева Виталий Кличко публично отчитал двух учеников Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой за то, что они разбили плафоны на бульваре Тараса Шевченко. Воспитательную акцию мэа выложил в Facebook Александр Барабошко.

На записи видно, как Кличко стоит рядом с нарушителями, которых нашли правоохранители, перед всем школьным коллективом и говорит, что дал задание школьникам убирать снег возле школы. "Город получил 2 единицы снегоуборочной техники", - шутливо подписал видео Барабошко.

Видео: facebook.com/ikrussss

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