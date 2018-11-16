В пятницу, 16 ноября, Украина играет со Словакией в рамках Лиги наций УЕФА. Матч пройдет в словацком городе Трнава. Онлайн трансляция игры Словакия - Украина будет доступна на канале Футбол 1 и ТРК Украина. Начало в 21:45. Сегодня наша команда проведет заключительный матч в группе В1 Лиги наций. Сборная уже набрала максимум очков в трех стартовых матчах и обеспечила себе выход в Лигу А.

"Страна" ведет текстовый онлайн репортаж.

21:05 В Трнаве, где и состоится игра, прошла традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, в которой также принимал участие полузащитник национальной команды Евгений Коноплянка.

Видео: youtube.com/Dynamo.kiev.ua

21:00 Появились стартовые составы команд.

Словакия: Дубравка - защита Пекарик, Шкртел, Шкриниар, Ганцко - полузащита Грегуш - Руснак, Куцка, Гамшик, Мак - нападение Зрелак.

Запасные: Козачик, Родак, Вавро, Беро, Вайсс, Дуда, Стох, Немец, Грошовски, Сабо, Дюриш.

Украина: Бойко - защита Караваев, Бурда, Кривцов, Матвиенко - полузащита Зинченко, Степаненко, Малиновский - атака Цыганков, Борячук, Коноплянка.

Запасные: Пятов, Лунин, Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, Швед, Буяльский, Миколенко, Яремчук, Макаренко, Пластун.

20:45 Телеканал Футбол 1 обнародовал анонс сегодняшнего матча.

20:43 Форма команд на сегодняшней игре.

Фото: Форма сборной Украины

Фото: Форма сборной Словакии

20:40 На 19-тысячном стадионе Антона Малатинского готовятся к матчу.

Фото: пресс-служба ФФУ

20:38 По традиции перед игрой сборная Украины прогулялась по Трнаве перед матчем. Днем в словацком городе было сухо и солнечно, температура +9. Но к вечеру синоптики прогнозируют +4.

Сборная Украины в Словакии. Фото: пресс-служба ФФУ

Ситуация в сборных перед матчем

В Трнаву не смог полететь защитник и игрок испанского Луго Василий Кравец. Во время тренировки на заснеженном НСК Олимпийский в Киеве 15 ноября он защемил поясничный нерв, сделав резкое движение. На восстановление, по прогнозам медиков. уйдет около 7-10 дней. Также не смогут сыграть травмированные Марлос и Андрей Ярмоленко. Продолжают восстанавливаться Богдан Бутко и Артем Беседин.

Перед игрой главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко вызвал на сбор четырех новичков и не исключил, что кто-то из них выйдет на поле в Словакии. Всего в Словакию вылетели 23 футболиста. Из аэропорта в Братиславе они добрались до Трнавы, преодолев еще 50 километров на автобусе. Там команда разместилась в отеле "Холидей Инн".

Наставник украинских футболистов заявил, что команда мотивирована на то, чтобы показать хороший футбол. По его словам, это важно и для самой сборной и для ее болельщиков.

Шевченко назвал состав сборной соперника сильным, а предстоящий матч описал, как тяжелый и принципиальный.

При этом экс-игрок Динамо Анатолий Демьяненко не исключил, что Андрей Шевченко применит ротацию в этом матче и поставит в основу многих резервистов, чтобы талантливая молодежь смогла проявить себя. Такая возможность выпала, поскольку на игре 16 ноября сборной не обязательно брать очки.

В сборной Словакии накануне произошла смена тренера. После неутешительных результатов на место Яна Козака пришел Павел Гапал. Он заявил, что матч с Украиной очень важен для турнирной ситуации и пообещал сюрпризы на поле. Что касается ситуации с игроками у словаков, то на поле не смогут выйти дисквалифицированный Томаш Губочан и травмированный Любомир Шатка. Последний был жестоко избит в начале ноября и с серьезными травмами оказался в больнице. Медики зафиксировали у футболиста сотрясение мозга, перелом челюсти, рваную рану на лице.

Словаки уже не смогут занять первое место в группе, но, вероятно, бросят все силы на то, чтобы не понизиться в классе. Для этого им нужно, обойти Чехию, и занять второе место из трех.

Положение в группе

В Лиге наций УЕФА сезона 2018-2019 сборная Украины играет в Лиге В в группе вместе с Чехией и Словакией.

Напомним все результаты матчей в группе:

6 сентября: Чехия-Украина - 1:2

9 сентября: Украина-Словакия - 1:0

13 октября: Словакия-Чехия - 1:2

16 октября: Украина-Чехия - 1:0

19 ноября состоится последний матч в группе между сборными Чехии и Словакии. Он начнется в 21:45.

До сегодняшнего матча в Словакии Украина занимает первое место в группе с 9 очками. На втором месте Чехия, у нее 3 пункта, у Словакии пока 0 баллов.

Прогнозы на матч Словакия - Украина

Большинство спортивных экспертов делают ставки на то, что обе команды смогут забить. При этом некоторые считают, что победят словаки, другие, что будет ничья. Вероятными авторами голов в нашей сборной сегодня называют Евгения Коноплянку и Романа Яремчука.

Шесть фактов об игре