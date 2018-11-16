После заявлений главного раввина Украины о том, что, по результатам внутреннего расследования и изучения видео, выяснилось, что за синагогой в Киеве с вероятностью 99.97% следили сотрудники НАБУ Ярослав Корбан и Ирина Дончишина, в Национальном антикоррупционном бюро еще раз открестились от слежки. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ пишет "Интерфакс".

"Сотрудники, чьи фамилии были озвучены раввином, на опубликованном видео не зафиксированы. Никаких действий по отношению к синагоге или еврейской общине эти сотрудники не проводили", - сказано в заявлении.

Между тем, ранее в бюро отметили, что тоже изучили видео и выяснили, что за синагогой следили представители "другого украинского правоохранительного органа". Правда, называть его из соображений этики отказались.

Напомним, СМИ назвали имя нардепа, которого НАБУ могло прослушивать в Синагоге. Им мог оказаться депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт").

Также мы писали, что в НАБУ сразу же после обвинений главного раввина открестились от слежки за Синагогой в Киеве.