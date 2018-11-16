Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий заявил, что поместная церковь в Украине - это "приманка, на которую УПЦ МП не клюет". Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, УПЦ МП отвергает попытки соблазнить ее статусом поместной церкви. "То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" - это та приманочка, на которую Церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией", - сказал Онуфрий. При этом он добавил, что приверженцы Московского патриархата не должны бояться "поражения от рук ее гонителей". "Христос, завершая свое земное служение, свой искупительный подвиг, Он сказал своим ученикам, а через них сказал нам: "Если люди гнали Меня, то будут гнать и вас. Если люди ненавидели Меня, будут ненавидеть и вас. Но не бойтесь, ибо Я победил мир", - сообщил митрополит.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета. Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви. Источники СМИ сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

Ранее "Страна" сообщала, что УПЦ МП отказалась участвовать в создании автокефалии.

Также мы писали о том, что в УПЦ КП опровергли слухи о дате проведения Объединительного собора церквей.