В Киеве, 16 ноября, на улице Строителей провалился мост над Броварским проспектом около метро "Дарница". Об этом сообщает "Информатор".

По словам коммунальщиков, лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 во время планового объезда. Однако чинить мост начали только в полдень. Провал занял почти всю ширину тротуара. Полоса в сторону бульвара Перова перекрыта для движения транспорта.

Фото: kiev.informator.ua

Лопнувшей плиты на месте уже не было, так как сотрудники дорожной службы принялись на ее место устанавливать новую. Движение по мосту в первой полосе также ограничили, однако коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят. Также, по их мнению, такую деформацию могла вызвать тяжелая техника, например, снегоуборочная машина, которая вероятно заехала на тротуар.

Фото: kiev.informator.ua

Отметим, это не первый случай обвала мостов в столице. Так, еще летом, 25 июля, возле Куреневского парка развалился мост. Судя по всему, дождь размыл грунт и мост рухнул.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сообщили, что согласно распоряжению КГГА от 19.09.2018 № 1723, запланировано начало процедуры закупки проектных работ по капитальному ремонту моста.

На странице "Киевавтодора" появились несколько фотографий с проблемного участка моста.

Фото: київавтодор/facebook.com

Ранее в КГГА назвали новые сроки демонтажа "уставшего" Шулявского моста.

Напомним также, что появилось видео массовых ДТП и заторов на обледеневшем Керченском мосту.

Как сообщала "Страна", в КГГА водителей предупредили о возможных пробках из-за ремонта мостов через Днепр.