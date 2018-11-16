Резонансная кража произошла вчера, 15 ноября, в Печерском районе столицы на улице Панаса Мирного. По информации наших источников в правоохранительных органах, полицию вызвал гражданин по фамилии Коваленко, работающий водителем у человека, которого связывают с главой САП Назаром Холодницким – Богданом Якимцом.

Уже по прибытии на место следственной группы выяснилось, что на Мирного неизвестные разбили окно в премиум-автомобиле Range Rover с крутым номерным знаком АА0001НВ, принадлежащем Якимцу. Из авто достали его барсетку со 140 тысячами грн. По данному факту завели дело по ч.1 ст.185 УК Украина ("Кража"). Якимец заявил что деньги – это его личные средства.

Примечательна личность обворованного Якимца. Он ранее трудился помощником нардепа от ВО "Сводода" 35-летнего Михаила Головко (в Раде с 2012 года - прим. ред.). В публикациях в открытых источниках он фигурирует как кум главы САП Назара Холодницкого и фигурант громкого "вертолетного дела",у которого проводили обыски в связи с вымогательством крупной суммы – около 2 млн долларов у бывшего налогового начальника Станислава Денисюка. Напомним, что "Страна" подробно писала об этом процессе.

Напомним, недавно в Киеве обворовали квартиру бизнес-партнерши жены военного прокурора Матиоса.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева обчистили квартиру дипломата, занимающегося внедрением Соглашения об Ассоциации с ЕС, а также о том, что на Печерске задержали домушников, которые прятались под автомобилем.