Минрегион инициировал внесение изменений в государственные строительные нормы, одна из поправок будет касаться сужения крайней левой полосы. Взамен предлагают расширить остановочную полосу. Об этом сообщил замминистра Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Там отмечают, что сейчас на трассах предусмотрена единая ширина полос движения 3,75 метров и остановочная полоса в 2,5 метра, что является опасной шириной для остановки, например, грузового автомобиля. "Поэтому теперь при строительстве трасс планируем предусмотреть обязательное сужение крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта и расширение остановочной полосы. Это сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах и будет способствовать повышению безопасности движения", - говорится в сообщении.

В случае принятия новых ГСН, ширина крайней левой полосы будет сужена до 3,5 метра, а остановочная полоса на дорогах первой-второй категории - расширена до 3 метров. Такие нормы станут обязательными для новых дорог, а для существующих - если это будет возможно. Проект изменений в строительные нормы по дорогам общего пользования разрабатывает ГП "ГосдорНИИ".

Фото: minregion.gov.ua

В Министерстве считают, что такое сужение трассы - европейская практика, а изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения, уменьшат аварийность, увеличат пропускную способность (что поспособствует уменьшению заторов), а также даст возможность развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос.

Ранее "Страна" сообщала, что такое шумовая и световая разметка, которые могут стать обязательными на дорогах Украины.

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