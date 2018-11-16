Семья покойного американского сенатора Джона Маккейна поддержала идею Петра Порошенко присвоить имя Маккейна улице Ивана Кудри в Киеве. Об этом рассказал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, сообщает "Радио Свобода".

По словам Владимира Прокопова, Киевсовет получил соответствующее письмо от жены сенатора Синди Маккейн. Он добавил, что столичные чиновники рассматривают возможность переименовать улицу Ивана Кудри, которая находится в Печерском районе города, в честь Джона Маккейна.

"Страна" выяснила, как относятся в Киеве к очередному спорному переименованию.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер 25 августа в возрасте 81 год. Он был критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летального оружия для обороны от агрессии Кремля. Петр Порошенко на прощании с Маккейном назвал его героем Украины.