Известный тренер и диетолог Анита Луценко, которая была участницей "Танцев со звездами" и покинула шоу после одного из эфиров, заявила, что возвращается на проект. Правда, на один вечер.

Об этом Луценко написала у себя в Instagram.

В полуфинале она станцует третьей с одной из четырех пар. "Неожиданно, но факт, смотрите в это воскресенье в 21:00 на 1+1. Танцую в полуфинале с одной из пар", - написала она, не уточняя с кем именно.

На проекте остались пары: Павел Вишняков и Юлия Сахневич, Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Мак Ежов.

Фото: Инстаграм Аниты Луценко

После того, как Анита Луценко выбыла из проекта, она успела съездить отдохнуть вместе с семьей в Доминикану.

Фото: Инстаграм Аниты Луценко

А когда вернулась, обнаружила, что ее квартиру обокрали и угнали автомобиль.