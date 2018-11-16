В Европейском Союзе призвали РФ и Украину договориться об обмене задержанными до конца 2018 года. Об этом сегодня сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в ОБСЕ в Twitter.

"ЕС призывает Россию и Украину договориться об обмене задержанными до конца 2018 года. Мы приветствуем твердую поддержку этого пути, высказанную канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/EUOSCE

До этого представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявлял, что до президентских выборов 2019 года продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует.

По данным СБУ, в настоящий момент в плену на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса находятся более ста человек. В Донецке, в свою очередь, заявляют, что в плену находятся 277 человек, но украинская сторона признает наличие только 82 пленных.

Ранее "Страна" сообщала, что Песков заявил, что Кирилл Вышинский должен быть немедленно освобожден без обменов.

Также мы писали, кто и по какому принципу попал в предыдущий список на обмен пленными.