Министерство иностранных дел РФ запустило "флешмоб против неонацизма в Украине". Об этом сказано в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В МИД РФ утверждают, что "Правый сектор", "Национальный корпус" и "Свобода" являются "неонацистскими группировками", которые "маршируют колоннами по украинским городам с расистскими лозунгами". Суть флешмоба заключается в том, чтобы, как сказано в сообщении российского министерства, "отмечать хэштегом #ИхТамНет свидетельства проявления ксенофобии и неонацизма на Украине".

В приложениях к посту МИД РФ прикладывает фотографии, на которых запечатлены, как утверждают в ведомстве, именно такие свидетельства. Например, фото факельного марша или детского патриотического лагеря, организованного "Азовом". Правда, сами снимки в большинстве случаев требуют довольно обширного "пояснения" от российского министерства.

Фото, скриншоты: Facebook/ Russian Foreign Ministry - МИД России

Отметим также, что хэштег #Ихтамнет с 2014 года использовался для обозначения присутствия российских военных на территории Украины из-за постоянного отрицания властями РФ данного факта. Об этом идет речь в статье на украинской "Википедии".

Скриншот: uk.wikipedia.org

Любопытно, что в Facebook по данному хэштегу можно, в первую очередь, найти пост с первой серией спецпроекта "Вікна-новин" под названием "Ихтамнеты", который вышел в августе 2018 года и демонстрировал истории российских военных, задержанных у нас в стране, которых Украина предлагает на обмен.

Напомним, в МИД РФ назвали информацию о предоставлении автокефалии "еще одним поводом для разделения Украины".

Также мы писали, что в МИД РФ предложили встречать гостей Евровидения словами Скрипки про "гетто для дебилов".