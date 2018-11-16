Главная военная прокуратура с 2015 года расследует дело о растрате 47,9 млн грн работниками Государственного космического агентства и государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное".

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на материалы проекта Марлин.

Дело касается растраты со стороны работников Государственного космического агентства и государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" при страховании ракеты-носителя "Циклон-4".

Создание наземного ракетного комплекса на пусковом центре в Алкантаре с последующим использованием украинской ракеты-носителя было предусмотрено соглашением Государственного космического агентства и Бразилии.

По материалам суда, растраты связаны с процессом страхования ракеты. В 2012 году при посредничестве ООО "Страховой брокер" Аэроспейс Иншуренс Брокер "были заключены соглашения о страховании ракетоносителя с ЗАО "Украинский Страховой Капитал" и страховой компанией "Catlin". При этом "Аэроспейс Иншуренс Брокер" составила 2,2 миллиона гривен, а страховым компаниям перечислили 47,9 млн грн.

В прокуратуре отметили, что средства были перечислены за страхование объекта, который находился на стадии строительства в помещении ГП "Южное", а не в Бразилии.

Сумма возмещения в случае наступления страхового случая составляла 200 млн грн, в то время как фактическая стоимость ракетоносителя - 1,04 млрд грн что свидетельствует об экономической необоснованности заключения сделок.

В прокуратуре также отмечают, что размер страховых тарифов был завышен на 14 млн грн, а услуги посредника - на 600 тыс грн.

Следствие ведется до сих пор.

Напомним, что ранее суд в России взыскал с КБ "Южное" более 1 млрд рублей за отказ обслуживать "Сатану".

Также мы писали, что разгорелся скандал с поставкой украинских комплектующих для ракет в КНДР.