В Днепре нашли мертвым 41-летнего военнослужащего-контрактника из Тернопольской области, который ехал на побывку домой. Об этом со ссылкой на полицию Днепропетровской области пишет Сегодня.

Там отмечают, что мужчину обнаружили мертвым в заброшенном здании Днепра. На его теле и лице были найдены некоторые повреждения, но полиция пока не установила их происхождение. "Сейчас проводятся экспертизы, что поможет выяснить причину смерти, однако предварительная версия – умышленное убийство", – сообщает полиция.

Священник Алексей Филюк в Facebook написал, что погибшим оказался житель Тернопольской области Руслан Романюк. "Страшная новость всколыхнула Лановеччину и наш приход! Жестоко был убит контрактный военнослужащий ВСУ Руслан Романюк, который ехал в отпуск в свое родное село Белозерка", – отметил Филюк.

Фото: facebook.com

По информации местных сайтов, у Руслана Романюка из родных осталась только тетя. Он жил с бабушкой и дедушкой, которые умерли за несколько лет до службы.

Ранее "Страна" писала, что под Киевом нашли повешенным лейтенанта ВСУ.

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