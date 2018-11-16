Блондинка, которая 13 ноября с топором в руках в центре Киева крушила припаркованный белый автомобиль Porsche, оказалась участницей украинской электронной группы MDZ. А из роликов очевидцев произошедшего собрали новый клип проекта "No stress". Премьера ролика состоялась 16 ноября на YouTube-канале Black Beats.

"Волна обсуждения этого инцидента оказалась настолько обширной, что ролики судачили не только в Украине, но и в Республике Беларусь, России, Казахстане, Армении, Азербайджане, Латвии, Молдове, Израиле и множестве других стран мир. Сама артистка никаких комментариев по этому поводу не дает и предлагает музыке с видеорядом сказать все за себя", - сказано в релизе ролика.

Отметим, что ранее в 2018 году вышло дебютное видео проекта MDZ на песню "Мишки Гамми", которое собрало более 3,5 миллионов просмотров.

Видео: YouTube/ Black Beats

Также мы писали, что в новом клипе Hozier "Movement" в главной роли снялся украинский танцор.