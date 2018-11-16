Полузащитник немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка попробовал себя в новой роли. Так, игрок взял кулинарный урок у повара сборной Украины Любомира Тошича. Коноплянка облачился в поварский халат и на пару с профессионалом приготовил вкусное блюдо.

Об этом футболист рассказал у себя в Instagram. Правда, что именно за блюдо приготовил футболист, он так и не сообщил. Зато рассказал, что было очень вкусно. "Урок приготовления от топ-повара. Пальчики оближешь", - подписал фото Коноплянка.

Фото: instagram.com/konoplyanka.official

Напомним, что сегодня сборная Украины проведет на выезде свой последний матч против сборной Словакии. Игра начнется в 21.45 по киевскому времени. В прямом эфире ее покажет канал Футбол 1.