В пятницу, 16 ноября, в Киеве неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Нападение произошло около 13:00 на выходе из отеля Hilton, где проходит VII Судебный форум. Один из нападавших плеснул Сергею Козьякову в лицо зеленкой, второй - вылил ее на одежду. После этого они скрылись.

Сергей Козьяков возглавил ВККС в 2014 году. Он отбирал судей в Антикоррупционный суд, а также в новый Верховный суд. ВККС дает рекомендацию, увольнять судью или нет. Судьи в Украине избираются пожизненно, но могут быть уволены, например, по жалобе.

Ранее "Страна" писала, что в "ликвидируемом" Верховном Суде Украины заявили о подлоге и попытке узурпации власти со стороны ГСА, ВККСУ и Совета Судей.

Также мы писали, что Александра Баева, судья Шевченковского районного суда города Львова, супруга директора Госбюро расследований Романа Трубы, обратилась к Высшему совету правосудия и генпрокурору с сообщением о вмешательстве в ее деятельность как судьи.