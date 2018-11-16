Мэры многих украинских городов используют охранные коммунальные предприятия и их сотрудников в собственных политических целях. Об этом идет речь в расследовании программы "Схемы", пишет "Радио Свобода".

В частности, охранники получают функции правоохранительных органов, а также не допускают активистов и журналистов в здания горсовета. Зачастую они используют в силовых схватках спецсредства.

Такие случаи часто фиксируются в Харькове с сотрудниками "Муниципальной охраны".

"Это коммунальное предприятие создавалось, на мой взгляд, как легальный отряд "титушек". К примеру, летом этого года под стенами горсовета произошли столкновения, где представителями, в том числе, этого КП использовались слезоточивый газ, пиротехника", - цитируют "Схемы" руководителя "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха.

В Одессе же действует КП "Муниципальная стража", которое также было замечено в стычках с активистами. Так, местного активиста Виталия Устименко его сотрудники выгнали с сессии горсовета, когда он задавал вопрос о передаче земли города под застройку частной фирме.

В расследовании речь идет о том, что муниципальной охране закупаются спецсредства. Например, в 2017 году одесские дружинники получили из бюджета города 750 тысяч гривен на покупку "средств индивидуальной защиты", в том числе, бронежилетов, резиновых дубинок и газовых баллончиков.

Фото: radiosvoboda.org

Между тем, мэр Днепра Борис Филатов отмечает, что "Муниципальная стража" выполняет те функции, с которыми не справляется полиция - или с которыми она не хочет справляться.

Журналисты подчеркивает, что мэры могут полностью контролировать деятельность муниципальной охраны из-за правовой неурегулированности. Любопытно, что сами охранники не отвечают по закону так же строго, как правоохранители, хотя их функции бывают схожими.

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Напомним, комиссия Киеврады заблокировала выделение миллионов бюджетных гривен "Муниципальной страже", в которой обосновалась С14.

Также мы писали, что в Днепре муниципальную стражу закидали камнями за попытку снести МАФы.