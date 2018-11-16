Самым тяжелым для жизни человечества оказался 536 год от Рождества Христова. К такому выводу пришла группа британских и американских ученых после исследования летописей Европы, Ближнего Востока и Азии, пишет Science Alert.

В указанному году на страны восточного полушария опустился туман, в результате которого люди жили во мраке 18 месяцев. Византийский историк Прокопий Кесарийский писал, что с начала этого явления "не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть".

Историк Гарвардского университета Майкл Маккормик считает, что 536 годы был началом одного из самых ужасных для жизни людей периодов. Ученые выяснили, что в этот период температура воздуха сильно упала из-за нехватки солнечного света, последующее десятилетие стало самым холодным для Европы за последние 2300 лет. В Китае в этот год летом выпал снег, которые привел к неурожаю и голоду. В Ирландии недостаток хлеба наблюдался в течение 536-539 годов. В 541 году весь "цивилизованный" мир охватила первая в истории эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни почти 25 млн человек и почти половины населения Византийской империи.

Чтобы понять, что именно привело к туману в 536 году, современные ученые прибегнул к образцам снега из горных ледников, посколько ледники способны фиксировать события: извержения вулканов, песчаные бури в Сахаре, добычу серебра и другое. Все изменения химического состава атмосферы сохраняются в слоях спрессованного снега.

Специалисты из Университета штата Мэн (США) смогли при помощи новейших методов обнаружить в образцах с поверхности Альп, датируемых весной 536 года, микроскопические частицы вулканического стекла. Они сопоставили эти частицы с другими и выяснили, что они соответствуют вулканическим породам из Исландии. Оказалось, что в 536 году на острове произошло мощное извержение вулкана, облако пепла от которого окутало северное полушарие. После случилось еще несколько извержений - в 540 и 547 годах.

Эти события и эпидемии погрузили Европу в состояние в упадка до 640 года.

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