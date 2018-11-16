Сегодня, 16 ноября, сборная Украины сыграет в Трнаве свой заключительный поединок в группе В1 Лиги наций УЕФА против сборной Словакии. Турнирного значения для подопечных Шевченко эта встреча не имеет, так как они досрочно заняли первое место в группе. Поэтому наш тренерский штаб проверит в деле ближайший резерв сборной.

Игра пройдет на стадионе имени Антона Малатинского. Начало встречи - в 21.45 по киевскому времени.

А сегодня утром, после завтрака, наши футболисты вышли на традиционную прогулку по тихому и уютному городку, передает пресс-служба ФФУ. Погода сейчас в Трнаве вполне комфортная. Здесь сухо и солнечно, температура +9. А вот ближе к началу матча, столбик термометра опустится до +4.

Фото: Павел Кубанов, Александр Гливинский, ffu.ua