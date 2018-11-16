Лига Наций УЕФА. Босния и Финляндия перешли в высшие дивизионы
В турнире Лига Наций УЕФА, где Украина сегодня сыграет со Словакией, сборная Боснии и Герцеговины, а также Финляндии заняли первые мест в своих группах и прошли в высший дивизион турнира.
15 ноября Босния и Герцеговина сыграла вничью с Австрией - 0:0, что обеспечило сборной первое место в группе.
Также 15 ноября сборная Финляндии уступила Греции - 0:1, но сохранила место лидера в группе, которое дает выход в Лигу B.
А вот Северная Ирландия и Эстония понизились в классе после игрового дня.
Напомним, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко рассказал, зачем вызвал в команду много новичков на игру против Словакии.
Ранее "Страна" публиковала все результаты матчей, положение команд и турнирную таблицу Лиги Наций УЕФА.