В турнире Лига Наций УЕФА, где Украина сегодня сыграет со Словакией, сборная Боснии и Герцеговины, а также Финляндии заняли первые мест в своих группах и прошли в высший дивизион турнира.

15 ноября Босния и Герцеговина сыграла вничью с Австрией - 0:0, что обеспечило сборной первое место в группе.

Также 15 ноября сборная Финляндии уступила Греции - 0:1, но сохранила место лидера в группе, которое дает выход в Лигу B.

А вот Северная Ирландия и Эстония понизились в классе после игрового дня.

Напомним, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко рассказал, зачем вызвал в команду много новичков на игру против Словакии.

Ранее "Страна" публиковала все результаты матчей, положение команд и турнирную таблицу Лиги Наций УЕФА.