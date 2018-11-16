16 ноября в Херсоне водители маршрутных такси не вышли на работу. Таким образом они выражают свое возмущение решением суда об отмене повышения тарифов на проезд до 6 гривен. Об этом пишет Times.com.ua.

По информации издания, троллейбусы не могут увезти всех желающих и подбирают не всех желающих, поэтому на остановках скапливаются толпы пассажиров. Некоторым приходится пользоваться услугами автомобилистов и такси.

Сообщается, что некоторые маршрутчики все же вышли на работу, однако они требуют с пассажиров по 8 гривен.

Отметим, что с 9 ноября в Херсоне тарифы на проезд в маршрутках должны были повыситься с 4 до 6 гривен днем и до 8 гривен ночью. Однако решением суда были возвращены старые цены до рассмотрения дела по сути.

Фото: fakty.ua

Напомним, иполнительный комитет Херсонского городского совета повысил тарифы на проезд в маршрутных такси до 6 гривен/поездка с 9 ноября. Однако после этого суд приостановил это решение городского совета.

Также мы писали, что в Тернополе маршрутчики отказались выходить на работу из-за снижения тарифов.