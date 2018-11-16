Сотрудники Центрального государственного архива обнаружили в материалах уголовного дела кусочек хлеба, спрятанный во время Голодомора 1932-33 годов. Об этом рассказал сотрудник архива, пишут Украинские новости.

Также в понедельник, 19 ноября, планируется пресс-конференция по данному поводу. Уточняется, что кусочки хлеба, изготовленные "из неизвестного сырья", сохранились в архивном уголовном деле человека, который пережил Голодомор 1932-1933 годов в Киеве и завещал их "для назидания" будущим поколениям.

Во время пресс-конференции архивисты ознакомят присутствующих с судьбой человека, который сохранил кусочек хлеба как "вещественные доказательства" преступления советской власти, поделятся дальнейшими планами по исследованию этой уникальной находки.

Также во время пресс-конференции будет демонстрироваться подборка документов из фондов Центрального государственного архива общественных объединений Украины, раскрывающие механизмы реализации преступной политики советской власти, направленной на уничтожение украинского народа.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенат США единогласно признал Голодомор 32-33 годов геноцидом украинского народа.

Также мы писали о том, что Кабмин передумал выделять средства на оборудование для "Мемориала жертв Голодомора".