Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в очередной раз выразил поддержку людям, которые борются за независимость Каталонии. Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на Daily Mail.

Во время паузы в чемпионате Англии, вызванной играми национальных сборных, Хосеп Гвардиола посетил в тюрьме Lledoners в Каталонии политзаключенных Жорди Санчеса и Жорди Куиксара. Во время визита он выступил с речью о лидерстве и командной работе.

Ранее Гвардиола посвятил одну из побед Манчестер Сити арестованным каталонцам, а испанская полиция включила Гвардиолу в список сепаратистов.

Напомним, что в 2017 году Пеп Гвардиола по почте проголосовал на референдуме о независимости Каталонии, указав на недопустимость насилия по отношению к участникам голосования.

Ранее "Страна" сообщала, что по новому контракту Месси может бесплатно покинуть Барселону, если Каталония отделится от Испании.