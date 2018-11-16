"Народный фронт" сейчас одновременно ведет торги сразу с несколькими кандидатами в президенты. В первую очередь - с Порошенко и Тимошенко. Об этом "Стране" сообщили источники в политсиле.

"Задача "Народного фронта" - иметь три ключевые должности при любом президенте, - говорит источник во фракции НФ. - Это должность главы МВД, спикера парламента и, главное, премьер-министра. Плюс к этому, НФ заинтересован в конституционной реформе в плане преобразования Украины в парламентскую республику. В переговорах с Тимошенко она обещает изменение Конституции. И еще летом казалось, что большинство Фронта так или иначе, но перейдет под ее знамена. Но сейчас ситуация уже не столь однозначна. Как говорят, на изменение позиции повлияли американцы, которые донесли Яценюку мысль, что Тимошенко поддерживать не стоит. Поэтому "фронтовики" ведут активные торги и с президентом. С одной стороны, они шантажируют его тем, что Яценюк пойдет на выборы и отберет у Петра Алексеевича один-два процента голосов. С другой - пытаются выторговать у Порошенко назначение своего премьера (пусть и в статусе и.о.) еще до выборов".

Кстати, именно с переговорами о позиции главы правительства между Порошенко и "Народным фронтом" источник связывает заметное ослабление позиций Гройсмана. Что видно на примере дела экс-главы ГФС Продана, которого считаю близким к действующему премьеру (ранее НФ его активно поддерживал).

"Идут переговоры о большой сделке между Народным фронтом и Порошенко. Но не факт, что президент пойдет навстречу пожеланиям. И тогда, возможно, Яценюк пойдет на выборы, а ресурсы партии будут в той или иной степени работать на Тимошенко, а возможно и на других кандидатов", - говорит источник в НФ.

Как писала "Страна", в преддверии избирательной кампании подзабытый лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк вновь напоминает о себе. Экс-премьер последние две недели массово размещает по стране свои билборды, которые выглядят неким троллингом президентских.

Один из щитов со слоганом "Украинский язык, кино, песня" подозрительно похож на "Армия, язык, вера" Порошенко.

В то же время руководитель парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время поездки в Черновцы 14 ноября заявил, что вопрос о формате участия "Народного фронта" в следующих президентских выборах будет решаться в января 2019 года на партийном съезде.

При этом, еще в прошлом году партия "Народный фронт" заявил о своем участии в выборах президента. Но до сих пор среди экспертов был распространен скепсис относительно того, что НФ с рейтингом в 1 процент решится выставлять от себя кого-то для участия в выборах.

"Страна" разбиралась, будет ли участвовать "Народный фронт" в выборах и если да, то в каком формате. Читайте полную версию материала:"Что означает неожиданно пробудившаяся активность Яценюка".