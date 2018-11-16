Утром 16 ноября шахтеры предприятия ГП "Львовуголь" перерыли дорогу в направлении пункта пропуска пропуска Рава-Русская на границе с Польшей. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на странице в Facebook.

По его словам, дорога перекрыта за Жолквой. Депутат отметил, что шахтеры требуют выплатить зарплаты за сентябрь и октябрь 2018 года. Среди участников протеста - около 40 человек. Они без перерыва ходят по пешеходному переходу, чтобы блокировать транспорт.

Местное издание "Твоє Місто" пишет, что полицейские договорились с шахтерами, что те будут пропускать машины каждые 15 минут. Однако на дороге все равно образовываются пробки.

Среди требований митингующих также - отмена приказа Минэнерго о реорганизации ГП "Львовуголь" и выделение средств на модернизацию шахт Степная и Междуреченская. Сообщается, что долг по зарплатам на сегодняшний день составляет 229 млн грн.

Скриншот, фото: Facebook/ Igor Zinkevych

Напомним, в начале ноября шахтеры вышли на улицы Луцка с требованием погасить трехмесячные долги по заплате.

Также мы писали, что в центре Львова шахтеры перекрыли движение, требуя выплатить зарплату.

Также на зарплаты шахтерам правительство планировало выделилить полмиллиарда.