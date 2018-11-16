Экс-зам генпрокурор Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал ГПУ расследовать поездку Петра Порошенко на Мальдивы по поддельным паспортам. Основание для такого решения стал материал сайта "Страна", в котором речь идет о факте пересечения семьей президента Украины 1 января и 8 января 2018 года государственной границы страны по паспортам, выданным на чужие фамилии, то есть незаконным способом.

Кроме того, в материале журналистов сообщалось о незаконном использовании сотрудниками УГО, СБУ, ДМС, ДФС служебного положения при изготовлении для президента и его семьи поддельных документов.

По факту публикации в "Стране" Кузьмин написал заявление о преступлении и потребовал провести расследование. После того как ГПУ отказалась это делать, экс-заместитель генпрокурора добился этого через суд о чем и сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера Печерский суд г. Киева прислал мне определение, которым обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство и провести расследование по факту незаконного использования сотрудниками УДО, СБУ, ДМС, ДФС служебного положения при изготовлении для Президента Украины и членов его семьи поддельных документов для выезду за границу, а также по факту содействия указанным лицам и сотрудникам УДО, их сопровождавшим, в незаконном пересечении государственной границы Украины. Напомню, речь идет о скандальной поездке на Мальдивы царственного семейства и его охранников, предъявивших на границе загранпаспорта, выписанные на чужие фамилии. Как писали СМИ, за отдых на Мальдивах Порошенко заплатил тогда более 500.000$", - написал экс-зам генпрокурор.

Он уточнил, что решение о необходимости расследовать это преступление было принято судом еще 4 мая, но по требованию Банковой было официально оглашено лишь через 6 месяцев после его неоднократных напоминаний.

К сообщению он приложил полный текст определения суда и его заявление.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

Фото: facebook.com/RRKuzmin

Напомним, что 1 января 2018 года из Киева на Мальдивы 1 января вылетел чартер, на котором были зарегистрированы пассажиры: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко. 8 января чартер с этими же пассажирами вернулся в Киев с Мальдив. Предположительно президент и его спутники слетали на отдых по паспортам, выданным на чужие имена.

Позже источник "Страны" в украинских спецслужбах сообщил, что президент и члены его семьи имеют на руках так называемые ДОПы – документы оперативного прикрытия, то есть паспорта на вымышленные имена. Они были выданы после письма шефа Госохраны Валерия Гелетея о том, что в адрес президента поступают угрозы.

После огласки в СМИ пограничники заявили, что Петр Порошенко законно выехал из Украины на Мальдивы.

А сам президент сказал, что летал на Мальдивы по своей фамилии. "Границу я пересекал по своей фамилии, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников", - сказал он.

На курорте на Мальдивах президент фигурировал под именем Mr Incognito Petro Ukraine. Отдых на одном из самых дорогих курортов в мире, на отдельном острове, обошелся для 8 человек из семьи Порошенко почти в полмиллиона долларов.