Пятикратный обладатель "Золотого мяча", форвард Ювентуса Криштиану Роналду похоже решил завязать с холостяцким образом жизни. Его, вместе с давней подругой Джорджиной Родригес, заметили в Англии с обручальными кольцами. А близкая знакомая Джорджины рассказала, что Родригес уже подбирает свадебное платье. Об этом сообщает португальская газета Correio da Manha.

Во время паузы в европейских чемпионатах, вызванной играми сборной, Роналду с Джорджиной и сыном Криштиану-младшим слетал в Лондон. Звездное семейство остановилось в роскошном отеле "Булгари" в Найтсбридже. Цены на номер здесь стартуют от 10 тысяч евро за ночь.

Джорджина известная поклонница балета, поэтому Роналду сводил ее в Королевскую Оперу на "Баядерку".

"Мечты сбываются… Спасибо, моя любовь", - написала Джорджина в своем Instagram и выложила фото из оперы.

Фото: Instagram

После оперы семейство Роналду отправилось в ресторан Zela и на выходе Джорджина прикрывала глаза от вспышек фоторепортеров рукой, на которой было обручальное кольцо.

Ранее "Страна" сообщала, что обнаженный защитник Ювентуса попал на фото с Роналду.