Элитный автомобиль Aston Martin беглого бизнесмена Сергея Курченко 14 ноября был физически передан Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами, теперь изучается возможность сдачи его в прокат. Об этом со ссылкой на руководителя Нацагентства Антона Янчука пишут "Українські новини".

Сейчас машина находится на диагностике, а после этого будет решена ее судьба. Рассматриваются варианты сдачи авто в прокат и продажи - в случае, если ее состояние будет оценено как неудовлетворительное и нужны будут существенные вложения.

Отметим, что Печерский районный суд Киева вынес решение о передаче автомобиля Курченко Aston Martin в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами еще в августе.

Скриншот: Facebook/ Eugene Enin

Напомним, власти Швейцарии арестовали $2 млн на счетах Курченко.

Также мы писали, что ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей у Ложкина UMH Group.