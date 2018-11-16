Одного из лидеров венгерской общины Закарпатской области Илдико Орос вызвали в СБУ после того, как она заявила во время выступления, что венгров ущемляют в Украине фашистскими методами. Об этом она сама заявила 16 ноября. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Известно, что пока в СБУ провели беседу с ректором и депутатом областного совета после речи Илдико Орос в Будапеште, где она сказала, что отношение к украинским венграм сравнимо с преследованиями евреев. И что закарпатских венгров хотят обвинить в кризисе экономически-политического состояния в Украине. Кроме того, по ее словам, разоряются памятники, памятные доски, посвященные венгерской истории, а в украинских городах проходят факельные шествия с молодыми людьми, у которых закрыты лица.

На нескольких венгерских сайтах ранее разместили комментарий самой Илдико Орос, где она пояснила, что во время выступления руководствовалась лишь своими мыслями, а в Будапешт поехала по приглашению в честь жертв Венгерской революции 1956 года.

Напомним, что ранее в Закарпатской области установили билборды с надписью "Остановим сепаратистов". На плакате были изображены фото лидеров венгерского меньшинства.