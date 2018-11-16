Юношеские военно-спортивные соревнования "Снайпер столицы", которые в Киеве стартуют 21 ноября, на годовщину Майдана, являются одним из важных и необходимых этапов в подготовке к будущей службе в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и других силовых структурах. Об этом со ссылкой на организаторов конкурса сообщает пресс-служба КГГА.

Отметим, что соревнования проходят в два этапа - практический и теоретический. На практическом этапе школьники и студенты профессионально-технических училищ стреляют из пневматических винтовок, разбирают макет автомата Калашникова и на скорость заряжают магазин автомата.

III городской этап военно-спортивных соревнований по огневой подготовке "Снайпер столицы-2018" будет проходить в столице 21 - 30 ноября. "Это ежегодные соревнования, начатые еще в 2005 с целью военно-патриотического воспитания, популяризации среди учащихся спортивно-технических и прикладных видов спорта", - сказано в сообщении КГГА.

Напомним, украинские снайперы установили мировой рекорд в новом для Игр виде стрельбы из лука.

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