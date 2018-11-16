На Крымском мосту из-за обледенения дороги произошло массовое ДТП, пострадали как минимум восемь автомобилей. Об этом свидетельствует видео очевидца, которое он выложил в Youtube 15 ноября.

Автор отмечает, что авария была спровоцирована обледенелой дорогой. Из-за ДТП движение по мосту стало в обе стороны. На записи видны восемь разбитых автомобилей. По словам пользователя соцсети, он столкнулся с произошедшим в 18:00. В комментариях отмечают, что авария могла произойти из-за того, что автомобилисты все еще ездят на "летней" резине.

Видео: youtube.com

Напомним, в Крыму все эти дни наблюдалась неблагоприятная погода, дождь, снег и гололед.

Ранее "Страна" сообщала, что на Крымском мосту случилось первое ДТП.

Также мы писали о том, что в ДТП разбился экс-министр финансов Крыма.