Спасатели проведут в Киеве масштабные командно-штабные учения 20 - 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что 20 ноября учения будут проводиться с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах. Киевлянам не стоит паниковать. Также по городу будет передвигаться большое количество аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц спецавто).

Известно, что в программе есть отработка практических мероприятий по ограничению на проезд по городу грузового транспорта в случае ухудшения погодных условий.

Реконструкция практических мероприятий по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с распространением опасного химического вещества (аммиак), состоятся на заводе "Оболонь".

Также будут отработаны вопросы эвакуации с элементами временного отселения населения, в том числе, лиц с инвалидностью.

Напомним, в Житомирской области СБУ провела масштабные антитеррористические учения.

Также мы писали, что под Львовом прошли крупнейшие военные учения с участием иностранцев.