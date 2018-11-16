Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) намерены уже сегодня, 16 ноября, передать сбежавшему экс-главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану через родственников сообщение о подозрении в коррупции. Об этом информированный источник сообщил Украинским новостям.

"Сегодня думаю, что мы передадим сообщение о подозрении. Посетим все возможные адреса проживания (Продана и родственников - Прим. Ред.)", - сказал источник. По его словам, на данный момент пока не удалось передать подозрение кому-то из членов его семьи. "Но работа продолжается", - отметил собеседник.

Он добавил, что после того, как сообщение о подозрении будет передано, можно обращаться в суд об избрании Продану заочной меры пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что Продан связал свой выезд в Германию через Молдову с поездкой к родителям.

Также мы писали о том, что глава САП Холодницкий прокомментировал выезд Продана из Украины.