Одному из подростков, которые в Киеве брызгали в лицо прохожим женщинам слезоточивый газ и снимали это на телефон, сообщено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

Киевская местная прокуратура №7 сообщила 16-летнему юноше о подозрении. В инциденте, который произошел днем 14 ноября в Апрельском переулке, принимали участие и младшие друзья парня. Они тоже снимали происходящее на видео, чтобы потом выложить эти записи в социальные сети.

В прокуратуре сообщают, что от действий хулигана пострадали две женщины в возрасте 59 и 62 года. В настоящее время несовершеннолетний задержан. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, то есть хулиганство, совершенное с применением предмета заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, полицейские задержали хулигана, который открыл стрельбу на парковке в Одессе.

Также мы писали, что в Киеве хулиганы забросали камнями бригаду "Киевтеплоэнерго", повредив экскаватор.