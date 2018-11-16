Сегодня, 16 ноября, в 06:30 на дороге Киев - Чоп произошло ДТП, здесь столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области на странице в Facebook.

Авария усложнила движение в сторону Житомира. Правоохранители сообщают, что инцидент произошел на 75-ом километре дороги: столкнулись автомобили DAF и ЗиЛ. Водитель первого не соблюдал дистанцию и врезался в машину, которая ехала впереди. После этого DAF выехал на встречку и перевернулся. Сейчас на месте работают правоохранители.

Скриншот, фото: Facebook/ Патрульна поліція Житомирської області

Напомним, в Киеве грузовик врезался в Volkswagen нардепа Лещенко, водитель фуры вылетел через стекло.

Также мы писали, что на Прикарпатье фура раздавила вылетевшую на встречку легковушку. Погибли два человека.

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