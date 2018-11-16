На улицах Киева "Страна" увидела новые билборды Олега Ляшко - потенциального кандидата в президенты в Украины.

На них лидер Радикальной партии изображен на фоне государственного флага, и надпись: "Сильный президент - порядок в стране".

Украинцы, знакомые с предыдущими избирательными кампаниями, сразу могут прочесть в этой рекламе плагиат с Сергея Тигипко и его слогана: "Сильный президент - сильная страна".

На выборах президента РФ, которые прошли весной, слоганом Владимира Путина тоже было: "Сильный президент - сильная Россия". Российский президент почти не проводил кампанию по наружной рекламе - этот лозунг был единственным. Он сопровождался фотографией Путина на фоне триколора и датой выборов - 18 марта.

Впрочем, стоит сказать, что этот лозунг использовал и Борис Ельцин на выборах в 1996 году.

Отметим, что политики уже развернули рекламную активность. Для чего Ляшко позирует в фартуке на голое тело, кто приписал проституток к Таруте и кого троллит Яценюк? На эти и другие вопросы о рекламе потенциальных кандидатов в президенты ответила Олеся Медведева в видеоблоге Ясно.Понятно:

Ранее мы опубликовали уже две фотоистории с рекламой потенциальных кандидатов в президенты. С нашей первой подборкой рекламы, где политики указывали горячие линии, внедряли кальку с Трампа и взаимный плагиат, можно ознакомиться здесь. Со второй, где писали кто праздники, хлеб и песни, - здесь.

Также мы рассказывали, как накануне выборов власть экономит на своей рекламе и "топит" чужую.