Нардепы в четверг, 22 ноября, рассмотрят во втором чтении проект государственного бюджета на следующий год. Об этом свидетельствует повестка дня парламента на неделю 20-23 ноября.

В рамках бюджетного процесса планируют внести изменения в Бюджетный и Таможенный кодексы, а уже потом рассматривать во втором чтении законопроект № 9000 о бюджете на 2019 год.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман завил, что новый транш от МВФ Украина получит уже в декабре этого года. При этом он не уточнил возможный размер кредита. Займ от МВФ будет получен, когда Верховная Рада окончательно примет госбюджет на следующий, 2019 год. Гройсман также заверил, что правительство не пойдет на условия оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение цены на газ для населения.

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