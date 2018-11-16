В Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко опровергли информацию о том, что после реконструкции Красный корпус вуза может стать желтым. Об этом сказано в заявлении пресс-службы, опубликованном на странице КНУ в Facebook.

В частности, в университете заявили, что планов изменить цвет памятника архитектуры - Главного учебного корпуса, который называют "Красным" - нет.

Между тем, о возможной смене цвета этого корпуса 15 ноября сообщила руководительница Центра культуры и искусств Киево-Могилянской академии Владислава Осьмак. По ее информации, в этот день должно было пройти обсуждение этой идеи, проводимое научным советом Украинского государственного института культурного наследия Минкульта.

Скриншот: Facebook/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка (офіційна)

Напомним, в КНУ Шевченко опровергли информацию о том, что в вузе отменили занятия, потому что нет денег на тепло.

Также мы писали, что в Киеве грабители отняли сумку с $90 тысячами у доцента кафедры тюркологии КНУ им. Шевченко.