Кабмин с 1 января 2019 года расширил основания для оформления иностранцами электронных виз в Украину и дополнил список государств, граждане которых имеют право на оформление таких виз. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Кабинет министров одобрил изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми предусматривается применение ряда новых процедур с 1 января 2019 года, в частности расширение перечня оснований для оформления е-визы. В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся е-визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ", - говорится в сообщении.

Также решением правительства ставку консульского сбора за оформление е-виз увеличили с 65 до 85 долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину по электронной визе могут въезжать граждане 46 стран.

Также мы писали о том, что в МИД объявили, сколько будет стоить одноразовая электронная виза в Украину.