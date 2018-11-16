Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг "30 Under 30" на 2019 год, в него вошли 30 самых влиятельных людей мира моложе 30 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

"Выбор этих лауреатов среди тысяч номинантов является долгим и сложным, трехуровневым процессом, который опирается на знания и авторитет нашего широкого сообщества, квалифицированных репортеров и экспертов-судей. Конечный результат: коллекция смелых рискованных людей, которые по-новому меняют старые инструменты торговли. Будущее выглядит светлым - взгляните", - сказано в сообщении.

Всего самые влиятельные люди выбраны в 20 категориях, в том числе: "Арт и стиль", "Образование", "Еда и напитки", "Музыка", "Спорт", "Ритейл и е-коммерция", "Голливуд и индустрия развлечений", "Охрана здоровья", "Игры", "Маркетинг и реклама", "Медиа", "Наука" и другие.

Среди музыкантов Forbes выбрал Камилу Кабелло, Билли Эйлиш, Майли Сайруса, Адриану Арсе, Yaeji. Из рэперов в список вошли Lil Pump, 21 Savage, Russ, а также Post Malone.

Среди представителей кино- и развлекательной индустрии - актрисы Квинн Шепард, Рэйчел Броснахан, актеры Тай Шеридан, Тимоти Шаламе и др.

В категории "Знаменитости" значатся имена: Post Malone, Зази Битц, Тимоти Шаламе, Сторм Рейд, Адам Риппон, Сальвадор Перез и другие.

Напомним, Forbes назвал 100 самых влиятельных персон России. Путин - №1, а спикер Госдумы на 83 месте.

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