Нацбанк ввел в обращение набор из четырех серебряных монет "100-летие Национальной академии наук Украины". Об этом сказано в сообщении Нацбанка в Facebook.

Этот набор посвящен науке, каждая монета имеет свой уникальный сюжет. Монеты имеют шестигранную форму, они украшены тампопечатью (цветная печать) и локальной позолотой (на каждой монете содержание золота не менее чем 0,0001 г). Все монеты имеют номинал 5 гривен, изготовлены из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте каждой - 15,55 г. Тираж каждой - 4 000 штук.

Цена НБУ на этот набор памятных монет составляет 2 536 гривен (отдельно эти монеты не будут продаваться). Реализацию осуществляют региональные отделения Национального банка Украины и банки-дистрибуторы АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ выпустил серебряную монету, на которой пара украинцев копает картошку.

Также мы писали о том, что Нацбанк выпускает монеты номиналом в 5 гривен с изображением Крыма.