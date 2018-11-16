В Закарпатской области автомобиль иностранной регистрации сбил украинского пограничника, военный находится в коме. Об этом передает 112.ua со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

Отмечается, что сегодня ночью, 16 ноября, во время совместных действий с румынскими пограничниками последние по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц.

"Вскоре недалеко от реки Тиса на участке отдела "Деловое" пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки. В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела "Деловое" другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки "Ауди" иностранной регистрации. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия вызвали карету скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника крайне тяжелое", - отметил Слободян.

Автомобиль, на котором был совершен наезд на пограничника задержан, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.

В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы на участке, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.

Фото: facebook.com

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