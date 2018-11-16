Нацбанк на 16 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на уровне 2777,4256 гривен за 100 долларов (-6,515 гривен).

Также НБУ понизил курс евро на 5 копеек до 31,39 гривен за евро. Официальный курс евро на 16 ноября установлен на уровне 3139,8796 гривни за 100 евро (-4,8597 грн).

Ранее "Страна" сообщала, почему доллару дают дешеветь и что будет дальше с его курсом.

Также мы писали, что финансисты объяснили, почему курс доллара не удалось качнуть вверх.