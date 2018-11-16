Сегодня, 16 ноября, в Москве завершился громкий бракоразводный процесс между известными юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Хамовнический суд Москвы официально расторг их брак, артисты больше не являются супрунами.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин.

"Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", - сказал защитник.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Петросян хочет выселить Степаненко из элитных московских апартаментов.

Также мы рассказывали, что помощница Петросяна, которую винят в разводе юмориста, прокомментировала слухи о своей беременности от юмориста.