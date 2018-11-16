В России в ответ на задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма заявили, что Украина сама реально разрывает соглашения об Азовском море. Об этом заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич на своей странице Facebook.

"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российских судах, или судах иностранных государств - и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма", - написал Клинцевич. По его словам, Украина "буквально толкает Россию на резкие ответные действия"."Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать. По сути, Украина сама реально разрывает соглашения об Азовском море, от которого только она и пострадает", - констатировал Клинцевич.

Фото: facebook.com

Напомним, Украина арестовала 15 судов, которые заходили в порты Крыма. Морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р ("Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта") и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г. № 255 ("О закрытии морских портов").

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, рассматривается как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада поддержала расширение зоны контроля в Черном и Азовском морях вдвое.

Также мы писали о том, что Госпогранслужба обвинила Россию в попытке заблокировать морские и речные порты Украины.