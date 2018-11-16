Сегодня, 16 ноября, на востоке и юге Украины ожидается снег с дождем, на остальной части страны без осадков, температура воздуха днем от -1 до +9 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В западных областях Украины без осадков, температура воздуха днем от 0 до +9 градусов, ночью от -6 до +2. На севере тоже без осадков, днем от -1 до +2, ночью от -4 до -7 градусов. В центральной части днем от 0 до +2, ночью от -3 до -6 градусов. На востоке пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -6. На юге тоже ожидается снег с дождем, температура днем от -1 до +2 градусов, ночью от 0 до -2 градусов.

В столице Украины 16 ноября без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -4 до -6. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

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