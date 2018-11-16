В пятницу, 16 ноября, нефть на мировых торгах дорожает, но вместе с тем готовится продемонстрировать падение по итогам недели, которое для сорта WTI будет уже шестым подряд. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Dow Jones.

Участников рынка по-прежнему тревожит мысль о перепроизводстве нефти и излишках предложения. ОПЕК ожидает ослабления спроса на свою нефть и потому обсуждает с союзниками возможность снижения экспорта, что сдерживает падение цен.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:10 по Киеву увеличилась на $0,59 (0,89%) - до $67,21 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,44 (0,78%) - до $56,90 за баррель.

По итогам предыдущей сессии цена Brent увеличилась на 50 центов (0,76%), до $66,62 за баррель, а нефть WTI - на 21 цент (0,37%), до $56,46 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в США по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года.

Запасы бензина за неделю упали на 1,41 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,59 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом. С начала текущей недели нефть Brent подешевела на 4,2%, WTI - на 5,5%.

Ранее "Страна" сообщала, что нефть Brent упала в цене до летнего уровня из-за спасательного круга США, брошенного Ирану.