В селе Хмельницкой области отец случайно убил своего сына. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла в селе Корытная Ярмолинецкого района, когда родственники праздновали день рождения внука подозреваемого - мальчику исполнился год. Между 42-летним отцом и сыном, которые немало выпили, возник конфликт, затем глава семейства ударил сына по голове деревянной битой.

Мать и невестка разняли мужчин, которые помирились, и в конце концов улеглись спать. Утром сын так и не проснулся, без сознания его доставили в больницу. На следующие сутки он скончался в реанимационном отделении из-за травмы головного мозга и кровоизлияния.

Отца-убийцу задержали, ему объявлено подозрение по статье 121 Уголовного кодекса Украины - "умышленное тяжкое телесное повреждение". Максимальная санкция по этой статье - 10 лет.

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